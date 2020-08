Terni, strada Valserra: nuovi lavori con chiusura a fasce orarie

Nuovi lavori in arrivo lungo la strada Valserra a Terni. Dopo la conclusione delle operazioni – in notturna – di disgaggio massi e la riapertura a senso unico alternato, dalla prossima settimana inizieranno le attività per la messa in sicurezza del costone con la realizzazione delle barriere paramassi. Lo comunica la Provincia.

Cosa cambia per la viabilità

Ciò comporterà la chiusura della strada nelle fasce orarie 8.30-13 e 14-17.30: «Al di fuori di questi orari la circolazione veicolare verrà regolata a senso unico alternato. La disposizione durerà fino al 30 ottobre», spiegano da palazzo Bazzani.