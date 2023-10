Terni, manutenzioni strade: convocazione per assessori, funzionario e dirigente

«Quali sono ad oggi i criteri utilizzati dal Comune nell’individuazione delle strade da sottoporre a manutenzione; quanti siano effettivamente i chilometri di strade cui andrebbe fatta manutenzione; l’eventuale budget predisposto e chi decide la priorità/ordini di intervento». Sono alcune delle domande alla base della curiosa commissione consiliare congiunta – I e III, presidenti Andrea Sterlini e Claudio Batini – convocato per la tarda mattinata di lunedì a Terni: convocazione per gli assessori Mascia Aniello e Michela Bordoni, il funzionario con alta professionalità Federico Nannurelli e la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci. Difficilmente ci si annoierà. Ad illustrare sarà in particolar modo Nannurelli. Nel contempo c’è chi segnala ciò che è accaduto nel quartiere di San Giovanni, in via Milazzo, via Montanara e dintorni: «Dopo anni di richieste e segnalazioni hanno asfaltato». Nelle foto inviateci il risultato.

