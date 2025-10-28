Studenti a contatto con la natura grazie al Cai. Avviene al circolo didattico ‘Mazzini’ di Terni grazie a un progetto che vede in prima linea i volontari del Cai con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna.

«Il percorso – spigano dal Cai di Terni – intende sviluppare tra i nostri giovani una consapevole coscienza ambientale, fondata non solo sulle conoscenze storiche, floristiche e faunistiche del territorio e delle leggi inerenti la tutela e la gestione delle aree protette, ma basata anche sull’esperienza diretta nei luoghi. Gli studenti infatti, oltre alle conoscenze, potranno acquisire attraverso uscite guidate sul territorio, nuove competenze, quali: la sentieristica, le attività di orientamento, l’utilizzo di mappe e della bussola. Il progetto – aggiungono – si avvale di esperti del Cai i quali collaboreranno in modo volontario e gratuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Attualmente il progetto riguarda le classi quinte ma entro breve verrà esteso anche ad altre classi. Elevato l’interesse riscontrato dagli studenti che hanno preso parte agli incontri formativi con il presidente del Cai Terni Massimiliano Raggi e Felice Triolo, unitamente ad altri volontari dell’associazione. Gli incontri hanno preso il via da lunedì 27 ottobre e proseguiranno anche in altre scuole come la ‘Anita Garibaldi’ e la ‘Vittorio Veneto’. Da febbraio poi saranno programmati anche incontri all’esterno delle scuole con escursioni sul territorio e con la possibilità di fermarsi anche più di un giorno dormendo nei rifugi. Una bella esperienza dunque per i ragazzi, una occasione anche per imparare il rispetto della natura.