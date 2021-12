Terni, successi per il team boxe Guazzaroni

Continuano i successi per il team boxe Guazzaroni del maestro Stefano Liorni (del Corpo dei vigili del fuoco di Terni) e del tecnico Lorenzo Liorni. Sabato 11 dicembre sono stati impegnato sul quadrato di Torgiano sul Trasimeno per il criterium regionale con 4 atleti passati poi al criterium nazionale: Cesare Caramagno, Cristiano Basilici, Edoardo Basilici e Maria Grazia Todaro. Mentre domenica 12 dicembre il team Guazzaroni era di scena a Roma per il torneo Cintura Quadraro Gym dove Maria Grazia Todaro ha conquistato con il secondo posto la medaglia d’argento, mentre Wil Ortega e Daniele Mencarelli hanno raggiunto le semifinali. I giovani hanno conquistato la cintura quadraro a coppie. Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro di pugilato e istruttore ginnico professionale del Corpo dei vigili del fuoco Stefano Liorni che vede crescere il gruppo dei più giovani del tecnico Lorenzo Liorni.

