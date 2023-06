Terni, successo per il I meeting nazionale ‘Ternana nuoto’

Centinaia di atleti protagonisti a Terni nel weekend in ccasione del I meeting ‘Ternana Nuoto’, l’evento a carattere nazionale valevole ache come I memorial ‘Andrea Nicolao’. All’organizzazione ha collaborato anche l’associazione sportiva dilettantistica che ha in gestione l’impianto, vale a dire la Virtus Buonconvento: spazio alle categorie esordienti, ragazzi, junior e assoluti tesserati per la stagione 2022/2023. Tra le partecipanti c’è anche la 27enne Lisa Angiolini, campionessa italiana e vicecampionessa europea nei 100 rana.

