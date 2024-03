Terni sul tetto d’Europa con Gloria Guerrini: «Bellissima sensazione»

Terni sul tetto d’Europa grazie a Gloria Guerrini. La 35enne mezzofondista si è imposto ai campionati europei indoor di Toruń, in Polonia, confermando il titolo ottenuto a settembre a Pescara.

La gioia

L’atleta dell’Athetlic Terni un mese aveva trionfato ai tricolori di Ancona e ora c’è un risultato ancora di maggior prestigio: per lei c’è il trionfo in 2’12.00 davanti alla spagnola Leon Ruth e la britannica Kat Sutton: «La gara me l’aspettavo più tranquilla – il commento a caldo – ma si sa che le finali non sono mai come te le aspetti. Non si dà mai niente per scontato, ma avevo visto che le mie avversarie avevano tempi di iscrizione più alti dei miei. In finale ho pensato di fare la mia corsa, non volevo fare una gara tattica perchè temevo che nella parte conclusiva mi avrebbero dato filo da torcere. Diciamo che mi ha fatto faticare e non è stato semplice confermare il titolo di campionessa europea. La sensazione è bellissima».