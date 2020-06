Ennesimo elemento di arredo urbano danneggiato, lunedì mattina a Terni, in piazza Solferino. Una panchina in marmo è stata infatti abbattuta, a quanto pare da un Suv che lo avrebbe urtato con la parte anteriore. Accertamenti sono in corso da parte della polizia Locale di Terni per verbalizzare l’accaduto che porterà, come di consueto, all’avvio della procedura di risarcimento nei confronti del Comune e, si spera in tempi celeri, alla riparazione del danno.

