Terni, ‘svuota cantine’ ma è un ladro: 53enne arrestato in flagrante

Era affacciato dal balcone di casa sua – zona via degli Oleandri – quando, martedì pomeriggio, ha notato un sogetto che, dopo aver curiosato all’interno di alcuni veicoli fermi in sosta, ha imboccato la rampa di un garage condominiale, iniziando a toccare ciascuna maniglia dei box. Il testimone non ci ha pensato su due volte e ha chiamato il 113, spiegando pure che il soggetto si era nel frattempo allontanato con un grosso zaino in spalle e, in mano, un decespugliatore.

‘Pizzicato’

Gli agenti della squadra Volante di Terni si sono subito portati in zona per rintracciare il presunto ladro che, dopo pochi minuti, è stato trovato, ancora in possesso della refurtiva. Oltre al decespugliatore, si era appropriato anche di una motosega, di un mini trapano accessoriato e numerosi alimenti congelati, per la maggior parte carni. Le indagini, svolte nell’immediatezza dalla polizia di Stato, hanno consentito di accertare da dove era stato asportato il materiale: una cantina ed un garage, le cui serrature erano state forzate.

Ai domiciliari

La refurtiva è stata consegnata così ai legittimi proprietari mentre il ladro – 53enne ternano pluripregiudicato. D.U. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante per furto aggravato. Giovedì mattina il tribunale – giudice Biancamaria Bertan – ha convalidato l’arresto del soggetto, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, con applicazione della misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di merito.