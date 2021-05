Terni, tampona auto e la manda fuori strada

Incidente stradale nella tarda serata di sabato poco dopo le ore 23 in viale Tito Oro Nobili, a Terni, con impatto piuttosto violento. Coinvolte due autovetture che viaggiavano in direzione via Battisti: una Bmw condotta da un 29enne che, secondo una prima ricostruzione, ha tamponato una Chrysler con al volante un uomo di mezza età. Danni rilevanti per entrambe le autovetture con la Chrysler finita fuori strada, sul marciapiede e quindi contro un muro. Ad avere la peggio il giovane conducente della Bmw, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe comunque grave. Illeso – non è escluso che possa recarsi autonomamente al pronto soccorso – il conducente della Chrysler. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia locale di Terni, quest’ultimi con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

