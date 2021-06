Terni, tamponamento a 3 in via Borzacchini: caos traffico

Tamponamento a catena nella mattinata di martedì, in viale Borzacchini a Terni. Il sinistro, avvenuto in direzione centro nei pressi delle piscine dello stadio, ha coinvolti tre veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori del 118 per i soccorsi del caso, anche se fortuatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi. In crisi la viabilità, con il traffico temporaneamente deviato nella zona del cimitero/via Radice per procedere ai rilievi ed alle operazioni di soccorso.

