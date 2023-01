Incidente stradale – un tamponamento, apparentemente senza feriti – nella prima mattinata di venerdì, intorno alle ore 8.30, in via del Centenario a Terni. Sul posto per gestire la viabilità, in attesa della polizia Locale, si sono portati i carabinieri. Fisiologici i disagi per il traffico, con il sinistro che è avvenuto in direzione centro fra i due semafori, quello di strada di Lagarello e quello di via dei Gonzaga.

