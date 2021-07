McDonald’s Terni, tempo di ‘restyling’

Più di qualcuno si è allarmato vedendo la chiusura – in città di recente non sono mancate – scattata nella serata di domenica. Nulla di preoccupante per gli amanti del McDonald’s di via del Centenario, nella zona di Terni nord: stop temporaneo per un restyling generale della struttura con previsione di riapertura per metà luglio. «Stiamo per tornare con un mondo di novità», il breve messaggio social lanciato nel primo pomeriggio di martedì. In arrivo la novità Mc Café ma non solo: in generale si parla di una ristrutturazione con inserimento di totem interattivi per gli ordini ed i pagamenti, nonché aggiustamenti per la corsia drive. Negli scorsi giorni inoltre McDonald’s Terni ha annunciato l’assunzione – ricerca in corso, riguarda persone tra i 18 ed i 29 anni – di personale.

