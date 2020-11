Terni, tenta di entrare in casa: ladro arrestato

Pensava di trovare l’appartamento vuoto e compiere senza problemi il furto. Invece in zona non c’erano solo l’anziana proprietaria e il figlio, ma anche una pattuglia della Guardia di finanza – in borghese – per un controllo legato allo spaccio di stupefacenti: un 24enne romeno, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato in via Piemonte, a Terni, nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Tentativo a vuoto

Il giovane è entrato in azione poco prima del ‘coprifuoco’ imposto dal Dpcm, pensando di trovare campo libero. Aveva fatto male i conti: a vuoto anche il tentativo di fuga, con i militari delle Fiamme gialle – in particolare del Gruppo di Terni coordinato dal comandante Francesco Esposito – che lo hanno subito bloccato. Con sé aveva gli arnesi da scasso – poi sequestrati – necessari per il colpo. La convalida dell’arresto da parte del tribunale c’è stata giovedì.