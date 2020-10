Terni, tenta il furto ma viene arrestato: «Un ‘grazie’ alla polizia»

Stava rientrando a casa, mercoledì sera, quando nei pressi del negozio di calzature Persichetti Fiore, in Lungonera a Terni, ha notato un soggetto che armeggiava nei pressi della vetrina. A quel punto l’uomo – un agente della polizia di Stato libero dal servizio – è tornato indietro con la sua auto per capire cosa stesse accadendo di preciso ed ha chiamato il 113.

Il fatto e l’arresto

Lo scassinatore, che si è accorto dell’auto che aveva appena fatto inversione, ha cercato subito di dileguarsi in sella ad una bicicletta ma non c’è riuscito. Il pronto intervento della Volante ha infatti consentito di fermarlo: con sé aveva ancora gli arnesi da scasso con cui aveva danneggiato seriamente la porta del negozio, nel tentativo di aprirla. Per lui – 37enne ternano e tossicodipendente, già noto alle forze di polizia – è scattato l’arresto in flagrante per furto pluriaggravato, con trasferimento in carcere in attesa della direttissima.

Il ringraziamento

Dal negozio Persichetti Fiore, peraltro già colpito a fine settembre da un furto di due paia di scarpe, con tanto di vetrina spaccata, giunge – attraverso la titolare Masca Capotosti – un ringraziamento «alla polizia di Stato che ha agito con grande prontezza, evitando il furto. I danni ci sono – afferma – ma sarebbe potuta andare ancora peggio se la Volante non fosse intervenuta subito. Dalle forze dell’ordine, quando purtroppo mi sono dovuta rivolgere a loro per questo tipo di problemi, ho trovato sempre grande disponibilità, polizia e carabinieri senza distinzione alcuna».