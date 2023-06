Terni, terzo titolo italiano per Alessio Foconi: «Avevo molta voglia di vincere»

Una trasferta ligure dal sapore tricolore per Alessio Foconi. L’atleta ternano dell’Aeronautica Militare – allenato dal maestro Filippo Romagnoli del Circolo Scherma Terni – ha conquistato il campionato italiano assoluto a La Spezia: niente da fare per Francesco Spampinato, Marco Panazzolo, Davide Filippi, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro e Filippo Macchi, tutti al tappeto. Prossimo appuntamento fissato in Bulgaria per il 17 giugno, a Plovdiv, dove ci sarà l’europeo. «Ne è valsa la pena, ho vissuto al meglio tutta la gara. Sono contento di aver vinto, in questo sport è importante studiare l’ avversario in pochissimo tempo e mettere in pratica. Oggi avevo molta voglia di vincere. Un aneddoto: è la prima volta che vinco una competizione in presenza della mia ragazza», conclude scherzando Foconi .

