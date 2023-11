Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata/primo pomeriggio di martedì a Terni, in via delle Palme 8. Due squadre del 115 del comando provinciale di Terni si sono portate sul posto per domare l’incendio divampato a livello del tetto di una palazzina. Ripristinate le condizioni di sicurezza, sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Nell’accaduto non risultano feriti.

