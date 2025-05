Novità nell’area del ‘The Space’ tra via Bramante e strada di Cardeto a Terni. Un’ordinanza a firma del dirigente Federico Nannurelli cambia la situazione per il parcheggio interrato sottostante il multisala.

L’apertura al pubblico transito – comprese le aree di sosta ed i parcheggi interrati – era stata disposta nel febbraio 2019. Poi lo scorso dicembre è stato chiesto un parere in merito all’installazione di barriere per impedire l’accesso negli orari di chiusura delle attività. Detto, fatto. Ad aprile i lavori sono stati completati e ora c’è l’ordinanza per la modifica della viabilità: «Istituito per tutti i veicoli il divieto di circolazione nel parcheggio interrato sottostante la multisala tutti i giorni nella fascia oraria 00.30/9».