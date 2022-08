Terni – Thomas partecipa a ‘Sex’ in onda su Rai 3

Thomas Battistelli, un 23enne di Terni, domenica sera sarà ospite del nuovo programma su Rai 3 ‘Sex’ condotto da Angela Rafanelli. Il programma debutterà proprio domenica sera, in seconda serata, a partire dalle 23.45.

I ‘tabù’

«’Sex’ – racconta Thomas – ha l’obbiettivo di intrattenere sia le nuove che le vecchie generazioni, facendo informazione ed educazione sessuale e affrontando tutti quegli argomenti considerati ‘tabù’. Questa trasmissione, oltre ad avermi coinvolto ed avvicinato al mondo televisivo, ritengo sia anche utile da seguire per scoprire tutti gli argomenti legati al sesso attraverso storie e testimonianze di protagonisti che hanno provato esperienze di ogni tipo». Thomas è laureato in scienze della comunicazione all’Università di Perugia ed attualmente è iscritto al secondo anno di magistrale in giornalismo e comunicazione multimediale all’Università di Parma. Inoltre è un grande appassionato di cinema, scrittura e teatro.