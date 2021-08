Code e disagi nel pomeriggio di lunedì in via Eroi dell’Aria – Ponte Le Cave – a Terni, direzione borgo Rivo. Il motivo: un tir ha riportato un guasto al motore e si è bloccato. Sul posto è intervenuta in prima battuta la polizia Stradale di Terni e quindi la polizia Locale per gestire la viabilità. Operazioni che si sono prolungate perché rimuovere rapidamente il mezzo pesante non è stato possibile. E il traffico ne ha risentito.

Condividi questo articolo su