È Tommaso Tafuri, 60anni originario di Napoli, il nuovo viceprefetto vicario di Terni. Ha assunto servizio lunedì 1° settembre e prende il posto di Lucia Raffaela Palma, in pensione dal 1° agosto.

Arriva dal dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno dove era capo ufficio di staff dell’ufficio contrattuali per l’informatica, le telecomunicazioni e gli impianti tecnici nell’ambito della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Tafuri, classe 1965, ha prestato servizio presso le prefetture di Como, Prato e Genova in passato. «Nell’ambito del ministero dell’Interno, ha prestato servizio presso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e presso il dipartimento della pubblica sicurezza ove ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi», spiega la prefettura. Tra le attività espletate nel corso della carriera, si annoverano le gestioni in qualità di Sub Commissario dei Comuni di Como e Poggio a Caiano.

Nell’accogliere a Terni il nuovo vicario con l’augurio di un sereno e proficuo svolgimento del delicato incarico, il Prefetto Orlando «si è detta certa che il dottor Tafuri saprà mettere al servizio di questa nuova sede le sue particolari qualità professionali, umane e di vasta e specifica esperienza, coordinando al meglio il lavoro dei dirigenti delle varie aree e del personale amministrativo che vi fa capo».