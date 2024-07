Terni, Toquinho in arrivo: «Emozioni uniche e irripetibili»

Si avvicina a Terni l’appuntamento del 21 luglio – ore 21.30 – all’anfiteatro romano con Toquinho nell’ambito del Tributo d’Autore. L’evento rappresentata «un evento di livello internazionale, l’unica tappa italiana del suo tour europeo estivo e questo come città ci inorgoglisce», ci tengono a sottolineare gli organizzatori. L’artista riproporrà al pubblico i suoi più grandi successi.

«Il maestro ha deciso di festeggiare i suoi quasi 60 anni di carriera artistica nella nostra città proprio per il legame che la stessa ha con Sergio Endrigo e che si celebra da ben 12 anni. Endrigo fu infatti suo grande amico e collaboratore artistico. Da quel sodalizio che vide anche il contributo dei poeti De Moraes e Ungaretti nacque un disco che ad oggi è ancora considerato il più importante e il più riuscito esempio di fusione tra musica e poesia». Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketItalia e a Terni presso New Sinfony in Galleria del Corso: «Siamo sicuri che sarà un concerto coinvolgente come solo certe musicalità sud americane sanno trasmettere donandoci emozioni uniche e irripetibili».