Terni, ‘tour‘ sindaco al polo chimico: focus Visopack con il direttore Fucile – Foto

Un ‘tour’ al polo chimico per visionare la situazione in casa Visopack. Protagonisti venerdì pomeriggio im piazzale Donegani a Terni il sindaco Stefano Bandecchi, il vice Riccardo Corridore, l’assessore allo sviluppo economico Sergio Cardinali, il direttore generale Claudio Carbone e il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco. A fare da guida il direttore di stabilimento per la società polacca, l’ingegnere Antonio Fucile: è lui ad aver spiegato alla folta delegazione comunale lo stato dell’arte dopo l’annosa vicenda legata all’ex Treofan. Focus sulla ripartenza delle linee produttive e ciò che ne consegue a livello lavorativo. Buone notizie in sostanza. In loco anche alcuni lavoratori, esponenti delle organizzazioni sindacali e Franco Giubila. «C’è un’azienda che era bloccata e ora si è rimessa in moto. Stenta a partire forse, può darsi che entro 30 giorni rimetta in moto e cominci a produrre, è estremamente importante». Sotto le immagini.

