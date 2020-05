Terni, rifiuti e inciviltà tra Papigno e Miranda

La ss79 è una delle strade di collegamento tra Terni, Marmore e l’area de ‘I Campacci’. È sul tratto iniziale – partendo dal bivio di Papigno – che una lettrice di umbriaOn segnala una situazione spiacevole che si protrae da tempo: l’abbandono dei rifiuti a bordo strada, in particolar modo all’altezza di un tornante poco distante rispetto all’incrocio per Miranda. Qui, coperte dal verde e poco visibili, ci sono varie buste colme di materiale vario abbandonate per una decina di metri; poi cartone, plastica e sporcizia che, passando con l’auto, non sfugge alla vista. Situazione non migliore nello slargo più avanti: anche in questo caso rifiuti disseminati qua e là. Brutto spettacolo. «Ho segnalato più volte – l’amarezza della cittadina – il fatto ma non è mai venuto nessuno».

PARTE DEI RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO LA SS79