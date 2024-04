Terni: tre amiche e la loro ‘avventura’ nel mondo del design

Tre ternane e un sogno, quello di produrre interamente sul territorio un oggetto utile ma al tempo stesso ‘stiloso’, fatto a mano al 100% ed ecologico. Nasce così Le Spark (dall’inglese ‘scintilla’), azienda che progetta e produce lampade di arredo originali con materiali di pregio. Dietro al marchio ci sono Alessandra Severi, la sorella Maria Cristina e l’amica Chiara Franceschini. Un’attività, la loro, che sta muovendo i primi passi ma che ha grandi progetti. Per questo una tappa al recente Salone del Mobile di Milano, per le tre ideatrici, era inevitabile.

Le collezioni

«L’idea di creare le nostre lampade è nata a dicembre 2022, poi con le mie socie ci abbiamo lavorato per tutto il 2023 fino a che, nel febbraio scorso, abbiamo lanciato i primi prodotti» spiega Alessandra Severi. Lei già da 17 anni ha trasformato la creatività in un lavoro, visto che disegna e produce gioielli. Dagli orecchini in pelle alle lampade in pelle, il passo è stato breve. «In ogni nostro progetto – prosegue – c’è il costante impegno nella ricerca di originalità, volumi e texture. Il segno stilistico, la naturalezza del legno, l’innovazione e la ricercatezza della pelle sono il carattere distintivo delle collezioni. Utilizziamo essenze naturali non trattate chimicamente per realizzare prodotti green e riciclabili. Tutte le lavorazioni sono affidate a mani esperte che utilizzano il giusto connubio tra artigianalità e alta tecnologia. Il nostro è un oggetto utile che si veste di superfluo». E, elemento non secondario, la filiera è completamente umbra, proprio per valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

La tappa milanese

Avviata questa nuova avventura, le tre imprenditrici ternane non potevano di certo rinunciare a un passaggio al recente Salone del Mobile, l’appuntamento più importante dell’anno in tema di design e arredamento. «Siamo state a Milano per appuntamenti – spiega Severi -, inoltre per il nostro lavoro il Salone del Mobile è un momento al quale non si può rinunciare, tra contatti ed eventi a cui partecipare. A parte questo periodo, Milano è sempre una città di grande ispirazione. La Settimana del Design è energia e creatività, ci si può confrontare sui temi più attuali. L’atmosfera di festa è contagiosa, come il desiderio di realizzare cose sempre nuove. Si entra ed esce da case, showroom e installazioni. Irrinunciabile davvero».