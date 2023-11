Terni, tre giorni di stop per l’area a caldo dell’acciaieria

TUTTO SU AST

Nuova breve fermata per Ast: il mese di novembre si chiude infatti con uno scarico produttivo che costringerà l’area a caldo di viale Brin a uno stop di tre giorni. Entrambe le linee di Acc fermeranno così dalle 6 di martedì 28 novembre alle 6 di venerdì 1° dicembre. Il personale interessato – ha comunicato l’azienda alle rsu – potrà comunque recarsi a lavoro, dunque non sarà necessaria l’attivazione della cassa integrazione. Le stesse rsu sono state intanto chiamate a un nuovo confronto con i vertici dello stabilimento proprio per il primo dicembre, per parlare delle questioni viabilità interna e sacchetti mensa per i giornalieri. Il 12 dicembre è invece in calendario il primo incontro con la direzione aziendale sul piano industriale, atteso da quasi due anni. Un appuntamento che arriva quando sembrano ormai maturi i tempi per la firma dell’accordo di programma, annunciata entro gennaio, una volta ottenuto il responso definitivo della dg Competition della Commissione europea sulla eleggibilità dei fondi comunitari. La risposta da Bruxellles è attesa proprio in questi giorni.