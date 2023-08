La generosità dei ternani non va in ferie, lo dimostra l’ennesima donazione in favore del reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. La famiglia di Gino Timpani ha infatti messo a disposizione dei sanitari e dei pazienti tre lettini motorizzati per le visite ambulatoriali. La donazione è stata ricevuta dal dottor Damiano Parriani, dalla caposala Cristina Proietti insieme agli infrmieri Iacopo Iacchetti, Annarita Argenti e al referente per le donazioni, Leonardo Fausti.

Condividi questo articolo su