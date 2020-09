Terni, ‘Tributo Endrigo’ «Una difficile sfida»

Condividi questo articolo su

















L’ottava edizione del tributo ‘Sergio Endrigo’ – a quindici anni dalla scomparsa del cantautore – è alle porte. Protagonista quest’anno sarà l’artista milanese Enrico Ruggeri che si esibirà sabato 5 settembre alla Cascata delle Marmore (Terni). A promuovere l’evento, mercoledì mattina in piazza della Repubblica, insieme al vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Terni Andrea Giuli, l’associazione Terni Città Futura. «Con il corretto rispetto delle semplici e chiare norme a tutela di tutti i partecipanti si potrà assistere al concerto di Enrico Ruggeri, uno dei più importanti cantautori della scena musicale italiana che non ha bisogno di alcuna presentazione, che per l’occasione riproporrà alcuni pezzi di Endrigo insieme ai suoi grandi successi, secondo il consolidato decennale format dell’evento», è stato messo in evidenza dall’associazione Terni Città Futura. «Sergio Endrigo è un cittadino adottivo di Terni, ha segnato la storia del costume della città», è intervenuto il vicesindaco Giuli. «È sepolto a Terni, quindi possiamo considerarlo un nostro concittadino la cui memoria va onorata nel migliore dei modi. Come amministrazione comunale crediamo che eventi come questo possono trovare ospitalità in siti di pregio come la Cascata, con un ritorno di immagine per la nostra città e per il nostro territorio». Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, dal balcone della biblioteca comunale si sono esibite le cantautrici ternane ‘Black Sheeps’, proponendo un paio di brani di Endrigo.