Terni, trovato con cocaina: denunciato

Consueto weekend di controlli per la polizia di Stato di Terni. A finire nei guai un marocchino trovato in possesso di una dose di cocaina: per l’uomo, dopo essere stato bloccato dagli agenti in bicicletta, è scattata una doppia denuncia per spaccio – modica quantità – e inottemperanza ad un precedente provvedimento espulsivo da parte della questura de L’Aquila. Impiegata ache un’unità cinofila di Fiumicino: è stato grazie a lui che sono stati scoperti 66 grammi di marijuana – nascosta tra materiali edili di risulta – in una zona degradata della periferia. Tutto sequestrato.

