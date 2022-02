Terni, tubazione rotta durante rilievi per la pista ciclabile: 50 utenze senza acqua

Problemi a Marmore, frazione di Terni, nella giornata di venerdì. I tecnici Asm sono dovuti intervenire perché una ditta esterna ha inavvertitamente rotto la tubazione di Pacce mentre stava effettuando i rilievi per la realizzazione della pista ciclabile: ciò ha causato – informa il Sii – la mancanza d’acqua per 40 utenze in zona Cervara e 10 in alcune abitazioni della Valnerina. «Vista la grandezza della tubazione, i lavori di riparazione andranno avanti fino al tardo pomeriggio. La Sii per ovviare ai disagi arrecati alle utenze coinvolte dal disservizio, ha attivato un servizio di autobotte per riempimento taniche in Vocabolo Toro», fa sapere la società.

