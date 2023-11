Terni, turismo? Lo scontro è sui salami. ‘Siparietto’ Bordoni-Proietti Trotti

di S.F.

Si può andare a scontrarsi sui salami mentre si discute della variazione di bilancio 2023/2025 del Comune di Terni? Il periodo è particolare e può accadere anche questo. Chiedere a chi ha assistito alla curiosa III commissione di venerdì mattina a palazzo Spada. Protagoniste l’assessore Michela Bordoni e il consigliere di FdI Elena Proietti Trotti. Tutto nato da una diversa veduta sul turismo.

«L’unico progetto, i salami». La curiosa replica



Bene, cosa è successo? L’esponente dell’esecutivo Bandecchi, nel rispondere agli attacchi subiti per la gestione a livello turistico, ha tirato fuori un dato: «Quando sono arrivata ho trovato solo un progetto, quello dei salami. Ho chiesto alla direzione e mi hanno detto che di scritto non c’era nulla. Ecco cosa c’era sul turismo». Ed ecco che si sviluppa il curioso scontro. Dopo alcuni minuti la Proietti Trotti replica: «Perdonatemi, quello che l’assessore sminuisce come salami in realtà sono i salumi d’Italia (da organizzare insieme a Confcommercio). Ma lei probabilmente preferisce quelli (il riferimento ai salami)». Trascorrono alcuni secondi e, notando qualche sorriso in giro, arriva l’ulteriore specifica dell’ex arbitro: «Io parlo di affettati è». La dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e diversi consiglieri non possono far altro che sorridere alla scenetta. «Pensa un po’», la reazione sottovoce della Bordoni alla specifica della 36enne. Siparietto finito. Poi si è tornati a parlare di bilancio.