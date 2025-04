Un 24enne di origini albanesi – N.R. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante, mercoledì 23 aprile, dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, incensurato, era entrato in Italia con un visto turistico e mercoledì è stato fermato dai militari dell’Arma in via Narni per un controllo, mentre era al volante di un’auto presa a noleggio.

Il nervosismo del 23enne ha portato i militari a perquisire sia lui che il veicolo e, alla fine, è emersa la presenza di 32 dosi di cocaina – per circa 15 grammi – nascoste in un’intercapedine ricavata tra la copertura e il telaio del tettuccio dell’auto. Il giovane è stato così arrestato e giovedì il tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – oltre a convalidare quanto eseguito, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora a Terni. Contestualmente l’Arma ha inoltrato alla questura la richiesta per l’emissione del divieto di ritorno in città.