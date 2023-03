Terni: ubriaca e senza patente, si ribalta lungo il Rato. Nei guai

La sera del 26 febbraio scorso, la squadra Volante di Terni era intervenuta lungo la strada statale 675 Umbro-Laziale (Rato), insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118, per un incidente stradale che fortunatamente non aveva coinvolto altri veicoli. La conducente, una 51enne ternana che aveva riportato ferite lievi, aveva perso il controllo dell’autovettura che era uscita dalla sede stradale e si era capovolta su un fianco. La donna, che viaggiava priva di copertura assicurativa obbligatoria ed era priva di patente – in quanto revocata nel settembre del 2022 dalla prefettura di Terni -, all’esame alcolemico era risultata positiva. La squadra Volante ha pertanto proceduto al fermo amministrativo del veicolo e, successivamente, al sequestro amministrativo ai fini della confisca. La conducente è stata sanzionata per le violazioni al Codice della Strada e denunciata per guida in stato di ebbrezza.

