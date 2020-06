Petrucci-Ktm ufficiale. Ma nel team satellite

Novità per Danilo Petrucci. Il pilota ternano è un pilota Ktm e approda nel team satellite Tech3 come partner del giovanissimo iberico Iker Lecuona. Per lui c’è comunque una moto ufficiale e poco non è. L’ostacolo è rappresentato da Brad Binder.

LA NOTA UFFICIALE DELLA KTM: PETRUX IN TECH3

L’annuncio e la motivazione



La Ktm nel pomeriggio di giovedì ha annunciato Miguel Oliveira e Binder come piloti factory racing nel 2021. C’è poi il semaforo verde per l’attuale 9 della Ducati: sarà compagno di squadra in Tech3 (il team satellite) del 20enne spagnolo. Per tutti e quattro i centauri ci sarà la Ktm Rc16s. Da ricordare che nella scorsa settimana l’attuale 9 della Ducati e il manager Alberto Vergani hanno visitato gli stabilimenti della Ktm a Mattighofen per trovare l’accordo.

L’ACCORDO CON LA KTM

I commenti di Beirer e Poncharal: «Persona normale con carisma»



È il direttore Pit Beirer – la foto ufficiale è con lui – a parlare dell’arrivo del ternano: «Siamo contenti di avere Danilo nella nostra famiglia. La sua esperienza conta molto, ma è anche un pilota con la giusta attitudine: crediamo che abbia qualcosa da far vedere in MotoGp. Abbiamo due set-up ma, davvero, è un unico grande team con quattro atleti con la stessa moto. Hanno tutti le stesse possibilità». Hervé Poncharal è invece il team principal Tech3: «Petrucci è un uomo che rispetto molto, una persona normale con grande carisma. Lui è un vincente e un grande compagno di squadra. Tutti i piloti avranno lo stesso supporto». Intanto serve concentrazione per gli ultimi mesi da condividere con la Ducati.