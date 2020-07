Terni, un secolo di vita: festa grande per Azelia

Cento anni ma non si direbbe, a giudicare dalla verve, dalle abilità – intatte – in cucina (la zuppa inglese è il suo cavallo di battaglia) e dall’innata simpatia che gli anni – lei è classe 1920 – non hanno affatto scalfito. Azelia Magi, sabato, ha compiuto 100 anni. Originaria di Fabriano ma, di fatto, ternana, nonna Azelia fin da giovane ha lavorato nello jutificio Centurini, pezzo di storia della città di Terni. Sempre in sella alla sua bici fino ai 90 anni, ha festeggiato il bel traguardo circondata dall’affetto dei suoi cari. La figlia Nardia, i nipoti Fabio e Roberto e pronipoti Alessio e Francesco. A lei giungano anche gli auguri della redazione di umbriaOn.

