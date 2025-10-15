Un percorso gratuito di formazione e creatività per gli studenti delle scuole superiori: prenderà il via il 4 novembre 2025 il laboratorio teatrale ‘Dantedì’, promosso dal comitato di Terni della Società Dante Alighieri con il patrocinio della Biblioteca comunale di Terni e dell’assessorato al welfare del Comune. L’iniziativa, rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Terni e provincia, vuole offrire ai giovani un’occasione per esplorare il linguaggio teatrale come strumento di espressione, riflessione e riscoperta della parola.

A guidare il laboratorio sarà Riccardo Leonelli, attore ternano conosciuto per i suoi ruoli in fiction, cinema e teatro. Gli incontri si terranno ogni martedì pomeriggio negli spazi della Bct, con un massimo di 30 partecipanti selezionati. Il percorso culminerà in uno spettacolo finale previsto per il 25 marzo 2026, in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che andrà in scena nella sala Blu di palazzo Gazzoli. Per partecipare è necessario sostenere un’audizione in programma martedì 28 ottobre 2025, alle 15, al liceo classico di Terni. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo e-mail [email protected].

«Sarà un percorso finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo poetico, probabilmente ispirato a Dante – spiega Riccardo Leonelli – ma non si tratta solo di recitazione. È un laboratorio che vuole recuperare la parola scritta, parlata e interpretata. In un’epoca dominata dalla comunicazione istantanea dei social, vogliamo restituire centralità al linguaggio, alla metafora, alla bellezza della parola. Il teatro può essere un modo per tornare a pensare in profondità e per esprimersi con ricchezza».

Un pensiero condiviso anche da Anna Rita Manuali, presidente del comitato di Terni della Società Dante Alighieri: «C’è bisogno di spazi in cui i ragazzi possano esprimersi liberamente, riscoprire il linguaggio e tirare fuori ciò che hanno dentro. Questo laboratorio rappresenta un’occasione concreta di crescita culturale e personale. Il nostro sogno è arrivare a formare un vero gruppo teatrale della Dante Alighieri».