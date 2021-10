Terni, una borsa di studio in ricordo di Luisa Pruni Piccioni

Se ne è andata lo scorso 29 marzo lasciando nel dolore chi ha avuto la fortuna di conoscerla per le sue qualità umane e ora, a distanza di sette mesi, c’è l’istituzione di una borsa di studio in sua memoria. Si parla di Luisa Pruni Piccioni e venerdì mattina alla scuola Da Vinci-Nucula, a Terni, ci sarà la prima consegna a favore di uno studente meritevole dell’istituto, Filippo Taccalozzi: l’appuntamento è fissato per venerdì mattina alle 9.30 nell’istituto di via Lanzi alla presenza della 3E del professore Magliaro e della collega Pellegrini.

Il gesto e il ricordo

Il giovane studente riceverà una targa e un assegno simbolico raffigurante la cifra di 1.000 euro, vale a dire quella destinata dalla famiglia Piccioni per la borsa di studio: un bel gesto decisamente apprezzato dall’istituto scolastico della dirigente Barbara Margheriti. «Siamo qui per ricordare chi riponeva proprio in voi le speranze di come attraverso l’impegno, lo studio e il rispetto per gli altri era possibile vincere le nuove sfide delle dinamiche sociali, in cui solo la cultura rappresenta la via maestra», il messaggio lanciato dalla famiglia per l’occasione. «Chi l’ha conosciuta non può che ricordarla così con quella immediata simpatia e ammirazione che sapeva raccogliere come moglie, come mamma e come nonna per la sua dolcezza ma anche nel saper trasmettere il valore del dovere».