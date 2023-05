Terni: una candela per Barbara Capovani. I medici si ritrovano mercoledì sera

dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Terni

Alla luce del recente e tragico episodio dell’assassinio della collega Barbara Capovani, oltre a ad esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia ed all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pisa, l’Ordine provinciale di Terni ha ritenuto necessario mantenere vivo il ricordo di tutti i sanitari vittime di violenza accendendo, insieme, una candela mercoledì 3 maggio alle ore 20 presso il piazzale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni (piazzale Tristano di Joannuccio). Tutti i sanitari sono invitati a partecipare portando una candela.

Vogliamo evidenziare come la violenza contro i sanitari, verbale o fisica sino a mettere a rischio la vita, è ormai entrata nella quotidianità della professione. I provvedimenti sino ad ora intrapresi dalle istituzioni non hanno arginato il fenomeno, che invece l’Osservatorio nazionale evidenzia essere in costante aumento. Pertanto, congiuntamente alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si chiedono interventi e misure urgenti atte a contrastare ulteriori drammatici episodi, anche al fine di permettere a qualsiasi operatore sanitario di poter lavorare nel rispetto e nel decoro della professione e, soprattutto, di garantire a qualsiasi cittadino l’accesso alla ‘salute’ secondo quanto previsto nella Carta Costituzionale.