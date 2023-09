Terni, una domenica più ‘colorata’ e vivace con la festa Sikh in centro – Gallery

Prima domenica di settembre e, come di consueto, Terni si vivacizza con il tradizionale corteo della comunità Sikh per il Nagar Kirtan. In centinaia – anche da fuori regione – si sono ritrovati in via del Sersimone, sede del tempio cittadino, per poi partire poco dopo mezzogiorno verso piazza Tacito, punto di arrivo della processione per celebrare il Libro Sacro. Moltissimi giovani, preghiere e pizza per tutti nel cuore della città. Presenti gli agenti della polizia Locale, polizia di Stato e carabinieri per vigilare sull’evento e gestire la viabilità. La festa si è sviluppata in India come manifestazione utile a farsi conoscere.

