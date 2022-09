Terni: la comunità Sikh in corteo per celebrare il Libro Sacro

Tradizionale e coloratissimo corteo domenica mattina per la comunità Sikh di Terni, a cui si sono unite molte altre persone provenienti da fuori città. Partito da via del Sersimone dove c’è il tempio cittadino, si è dipanato lungo l’asse viale Bramante/Tito Oro Nobili/Stazione ed è stato molto partecipato. Come ogni prima domenica di settembre, la comunità Sikh ha festeggiato la nascita del Libro Sacro. I Sikh credono in un solo Dio chiamato Woheguru, che significa ‘Gran Maestro’, il cui spirito anima i Guru uomini che sono 10. Il Libro Sacro è chiamato ‘Guru Granth Sahib’ ed è una raccolta degli insegnamenti di Guru Nanak e degli altri Guru.

LE FOTO