Terni, una lotteria per il canile di Stroncone

Una lotteria benefica in favore del canile di Stroncone. Protagonista dell’iniziativa è un’attività commerciale di via Romagna, nel quartiere di borgo Bovio a Terni: si tratta di FigaroSalon&Beauty, già in campo nel 2021 per raccogliere fondi per l’associazione Terni x Terni donna. «Per chi parteciperà ci saranno dei premi in palio e l’estrazione verrà fatta il 27 dicembre sulle nostre pagine social. Con l’occasione invitiamo ad andare – spiegano – a vedere i cagnolini del canile».

Condividi questo articolo su