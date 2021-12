Terni, una raccolta fondi in memoria di Antonio Michienzi

Uniti nel ricordo e nella solidarietà, in nome di un giovane amico che se ne è andato troppo presto. È così che i fondatori della Asd Mangiasfalto Crew, un gruppo di giovani appassionati di motori che da tre anni organizzano incontri in provincia di Terni, hanno dato il via ad una raccolta fondi in memoria di Antonio Michienzi, 27enne di Nicotera (Vibo Valentia), scomparso prematuramente tra il 13 ed il 14 novembre scorso a causa di una grave forma di cancro al Dna. A pochi giorni dall’apertura della raccolta, questa ha già raggiunto i 963 euro. La somma, costituita per la gran parte dai contributi raccolti all’ultimo raduno, organizzato in memoria di Antonio il 12 dicembre, e dalle donazioni dei familiari, amici e gruppi locali è stata completamente devoluta alla fondazione per la ricerca sul cancro Airc. L’invito dell’associazione è che «il maggior numero di interessati si unisca alla raccolta, ancora aperta e facilmente reperibile digitando il nome del nostro amico scomparso sul sito dell’Airc». Dello staff della Mangiasfalto Crew fanno parte Leonardo Rinaldi, Andrea Colalelli, Luca Cappelletti, Isabella Liorni, Riccardo Settembri, Riccardo Bussoletti, Simone Potoschi e Andrea Riganti.

