Terni, una serata dietro l’altra: il ‘quartetto’ dei dj ternani si fa strada

«Ci siamo incontrati a settembre e l’idea è nata quasi per gioco, perché vogliamo divertirci e soprattutto far divertire le persone. In pochi mesi di strada ne abbiamo fatta tanta e, in pratica, non ci siamo mai fermati». A parlare è il dj ternano Federico Cardaio che insieme a Davide Rossi, Natascia Terenziani e Francesca Nullo ha dato vita ad uno staff di dj – si chiama ’90 Legend Staff – specializzato nella dance ’80, ’90 e 2000. «L’inizio è stato casuale – dice Federico -, io suono da quando ho 14 anni e gli altri del gruppo hanno tutti esperienze di livello alle spalle. Per gioco, ci siamo detti: perché non creiamo una ‘squadra’ e iniziamo a divertirci? Così è stato, da settembre ad oggi abbiamo suonato praticamente ogni weekend, oltre alle feste come Halloween, Capodanno e via dicendo». Locali, ristoranti, lounge bar, feste private, cerimonie: ’90 Legend Staff non si è mai fermato e ora vuole proseguire. «Obiettivi precisi non ne abbiamo, se non continuare, farci conoscere e suonare». Il format è quello delle cene show che via via lasciano sempre più spazio alla musica. I contatti avvengono per lo più via social, attraverso la pagina Facebook dello staff: «Divertire e divertirci resta la parola d’ordine. Finora ci siamo sempre riusciti».

