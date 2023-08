Terni, Unicusano si ‘prende’ la rotatoria di viale dello Stadio: via la precedente ditta

di S.F.

L’atto era più che prevedibile ma resta comunque curioso. A Terni si inizia a cambiare per le sponsorizzazioni delle varie rotonde e ad entrare in azione chi arriva? Unicusano. Il dirigente Giorgini ha firmato il primo atto dal valore stimato di 39.500 euro in seguito all’avviso pubblico del Comune e riguarda viale dello Stadio. ‘Tagliata’ la precedente ditta.

Il cambio

La partita è in mano al responsabile del procedimento, il funzionario tecnico Federico Nannurelli. Doppio step. Il primo è il recesso unilaterale del contratto di sponsorizzazione con la precedente ditta che, dal 17 aprile scorso, era in proroga. Bene, perché si agisce così? «Pervenuta una nuova istanza che prevede, rispetto all’attuale formula, non solo la gestione ma un investimento per la riqualificazione dell’intero spazio richiamato in oggetto». La cifra indicata sfiora i 40 mila euro. Tutto ciò è possibile se c’è un contrasto «con esigenze di diritto pubblico di carattere generale o con esigenze specifiche legate al singolo negozio giuridico». Si chiude così il rapporto visto che la proroga è attiva per il tempo necessario ad individuare nuovi contraenti.