Polizia di Stato di nuovo al ‘Santa Maria’ di Terni nell’ambito di ‘Uniformi nel donare’, l’iniziativa che vede donne e uomini della questura impegnati nella promozione di valori di altruismo e partecipazione civile.

Martedì mattina una rappresentanza della questura – con a capo il questore Michele Abenante – si è attivata per partecipare ad una raccolta di sangue, rinnovando così un gesto di solidarietà e vicinanza concreta alla comunità. «Il questore di Terni ha espresso soddisfazione per la partecipazione del personale, sottolineando come donare sangue significhi salvare vite: un atto semplice che rappresenta al meglio lo spirito di servizio e di attenzione verso il prossimo che contraddistingue la nostra missione quotidiana».

La questura con l’occasione «rinnova l’invito a tutti i cittadini a donare il sangue con continuità, perché ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a salvare una vita e a rafforzare la rete di solidarietà che unisce la comunità».