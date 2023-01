Terni, c’è chi punta sul pilates in largo Frankl: ci prova una giovane

di S.F.

Non solo padel. In città – il trend è generale in ambito nazionale – si parla molto delle costanti aperture di impianti e campi dedicate a quest’attività sportiva, ma c’è anche chi ha deciso di puntare su altro in avvio di 2023. E soprattutto in una zona centrale della città e, giocoforza, molto esposta per varie ragioni: si tratta di una giovane romana da poco trasferitarsi in Umbria che ha puntato su largo Frankl.

Arriva il pilates

Si chiama Giorgia, ha 32 anni e da qualche mese è a Terni per motivi personali. Dopo anni di attività in terra laziale ora ha deciso di tentare l’avventura ternana in uno degli spazi più in vista del centro cittadino: spazio ad uno studio pilates in un locale di circa 70 metri quadrati, una ‘prima’ assoluta per largo Frankl su questo fronte. Il debutto è fissato per lunedì 9 gennaio.