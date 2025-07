di S.F.

Urbanistica e architettura, negli ultimi giorni si parla molto del ‘caso Milano’ per via dell’enorme mole di progetti sviluppati nel corso dell’ultimo decennio. Anche a Terni di recente – parliamo dell’ultimo triennio in linea di massima, con autorizzazioni precedenti – ci sono state diverse novità su questo fronte. Di seguito una fotogallery delle principali (in centro od a ridosso, ancora da ultimare in qualche caso): viale Brin/via Pacifici, via Oberdan/Borsi, via dell’Arringo, via del Vescovado/piazza Paul Harris e via Angeloni. I ricorsi al Tar non sono mancati nel corso degli anni. In sviluppo inoltre la riqualificazione dell’area di San Lucio con fondi Pnrr.

2022, IL TAR ‘SALVA’ LA PALAZZINA DI VIA DEL VESCOVADO

2023, DOPPIO RICORSO AL TAR PER LA NUOVA PALAZZINA LUNGO VIALE BRIN