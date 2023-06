Terni, scontro infinito per il restyling lungo viale Brin: si va di nuovo al Tar

di S.F.

La demolizione è pressoché terminata dando una rapida occhiata non troppo tecnica. E magari si può pensare che la contesa sia conclusa, d’altronde il Tar Umbria si è già espresso nel merito ed il lavoro è scattato da ormai tre mesi. Invece la storia è diversa e per il restyling urbanistico/architettonico tra viale Brin e via Pacifici, a Terni, è stato depositato un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Se ne riparlerà nei prossimi mesi.

APRILE 2023, DEMOLIZIONE SENZA PACE: EVACUAZIONE DEI VICINI

DICEMBRE 2022, IL TAR ANNULLA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

LO SCONTRO AL TAR PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Di nuovo al Tar

Il Tar a dicembre ha annullato il permesso di costruire originario e il 18 gennaio 2023 il Comune – direzione urbanistica – ha firmato il nuovo atto per la demolizione e la ricostruzione del complesso residenziale/commerciale sull’area di proprietà Brin 37 srl, con previsione di ultimazione del restyling per l’ottobre 2024. Bene, cosa è successo? Al netto dell’avanzamento dell’opera, nei giorni scorsi è stato depositato un altro ricorso legato alla modifica del sedime e della sagoma dell’edificio. Senza istanza cautelare e, al momento, una data per l’udienza di merito.