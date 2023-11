Terni, Valentina Scuotto sul podio del concorso di mixology ‘Lady Amarena’

Nuovi successi per Terni e per l’Umbria all’Italian cocktail championship a squadre. Al Marriot Park Hotel di Roma, per la seconda volta consecutiva, Valentina Scuotto e Mirko Scorteccia con i loro cocktail, ‘Bisbetica domata’ e ‘Nardoni’ hanno conquistato il podio e la giuria. In squadra con loro anche Brenda Ricci e Gianmaria Ciardulli. Erano 19 le squadre in gara che consisteva nel presentare due cocktail: noi abbiamo appunto presentato ‘Bisbetica domata’, composto dalla grappa Nardini chiara, acqua di cedro, succo di pompelmo, miele allo zenzero e soda al pomplemo; e ‘Nardoni’, una rivisitazione del Negroni, con la grappa Nardini, un bitter Nardini, un rum al caffè di Bonaventura maschio e il Vermouth rosso Gamondi con sopra un’aria al tiramisù di Bonaventura maschio. Per noi è un onore e una bellissima emozione essere di nuovo premiati».

‘Lady Amarena’

Ma per Valentina è arrivato anche un altro successo. Tra le dieci finaliste del concorso nazionale di mixology al femminile ‘Lady Amarena’, ideato nel 2015 dalla famiglia Fabbri, con il suo ‘Magic Drop’, un cocktail fresco e colorato, la barlady ternana si è aggiudicata la terza posizione. Le dieci finaliste sono state chiamate a raccontare sul palco in lingua inglese il loro prodotto conquistando la giuria e il pubblico, in un vero e proprio show che si è concluso con la ‘Notte delle stelle’, premiazione e festa della mixology al femminile. Valentina è «entusiasta, emozionata e frastornata. Sono tante emozioni tutte insieme, ma anche grandi soddisfazioni».