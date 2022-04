Terni: Valserra usata come discarica abusiva. «Intervenite»

«Chi governa la città non può abbandonare i cittadini alla prepotenza e all’inciviltà di chi sta trasformando Terni e la Valserra in una discarica abusiva». Comincia così il duro sfogo del comitato della Valserra, che denuncia «l’ennesimo clamoroso abbandono di rifiuti lungo la strada provinciale».

«Inciviltà non può vincere»

Da giorni – viene riferito – sono stati abbandonati quasi 50 sacchi neri ricolmi di rifiuti, sacchi che continuano a rotolare ovunque, finendo persino in mezzo alla strada, creando situazioni di pericolo per i mezzi in transito e gli automobilisti. «Più volte abbiamo ascoltato annunci rispetto a un cambio di passo nel contrasto di questi fenomeni da parte degli assessori competenti – scrive il referente del comitato, Giuliano Leopoldi -, ma la situazione peggiora mese dopo mese. Oggi siamo qui a chiedere provvedimenti straordinari volti a reprimere senza indugio queste azioni non più tollerabili, non è più accettabile che ad averla vinta sia l’inciviltà, soprattutto in questo momento in cui le persone oneste vengono sollecitate con tanto di lettere a gestire in modo corretto la raccolta differenziata, tra un salasso e l’altro della Taric». Nelle prossime ore lo stesso comitato chiederà formalmente di essere convocato dalla commissione consiliare competente, «così da poter far presenti le nostre problematiche e le nostre proposte alle istituzioni».