Terni: vanno a caccia ma fanno uso di droga. ‘Strage’ di licenze fra Valnerina e San Gemini

Hanno la licenza di porto d’armi per uso caccia ma sono tutti assuntori occasionali di stupefacenti, in particolare cocaina. Evidentemente in passato sono stati trovati in possesso di dosi per uso personale dalle forze dell’ordine e quindi segnalati alla prefettura di Terni. Per questo il questore di Terni Luigi Mangino ha inteso revocare le licenze da caccia a sei persone: cinque giovani residenti nei paesi della Valnerina ternana ed un 48enne di San Gemini. «Venendo meno il requisito dell’affidabilità nell’uso e nella detenzione di armi – riporta una nota della questura di Terni – il questore Mangino ha provveduto a revocare la licenza da caccia a tutti e sei, visto che è stato accertato l’uso personale di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati eseguiti dal personale della divisione amministrativa e di sicurezza della questura di Terni».

Condividi questo articolo su